В Сети высмеяли украинского «эксперта» за слова об отсутствии у России надводного флота

Источник изображения: topwar.ru

В Сети высмеяли очередное "экспертное" заявление председателя всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО" Юрия Романюка, который в интервью порталу "Обозреватель" заявил, что у России "нет надводного флота".

Комментируя высказывания Романюка, пользователи призвали "эксперта" сначала обратить сначала внимание на проблемы украинского флота, а потом критиковать Россию.

А слабоумие и некомпетентность – это обязательное требование к украинским экспертам?

- спрашивает один из комментаторов.

Северного потока-2 и Крымского моста тоже не существует

- заявляет другой.

Многие из комментирующих задались вопросом, где Украина находит "таких идиотов".

Ранее Юрий Романюк, комментируя учения Северного и Черноморских флотов, прошедшие в акватории Черного моря и за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, заявил, что Черноморский флот не только уступает турецкому, но его также значительно превосходит румынский флот. По его утверждению, Черноморский флот пребывает в "крайне плачевном" состоянии.

Фактически Путин приехал не на учения Черноморского флота, а на похороны черноморской эскадры. Поэтому говорить о том, что Черноморский флот представляет собой какую-то угрозу в регионе – это просто какая-то гипербола

– заявил он.

По словам Романюка, единственное, что есть у России и представляет реальную угрозу - это атомные подводные лодки.

Ранее Романюк заявил, что в военном аспекте Украина превосходит, как минимум, 13 стран-членов НАТО.