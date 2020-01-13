Войти
Интерфакс-АВН

США одновременно с Сулеймани пытались устранить иранского командира в Йемене, но это им не удалось - газета

251
0
0
Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года
Горящий автомобиль около аэропорта Багдада после авиаудара США, в результате которого был убит командующий силами спецназначения «Аль-Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани, 3 января 2020 года.
Источник изображения: Iraqi Prime Minister Press Office via AP

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Военные США в день убийства командующего иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани попытались ликвидировать еще одного командира "Кудс" - в Йемене, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на ряд неназванных официальных лиц США.

"Согласно информации четырех американских официальных лиц, знакомых с историей вопроса, удар по Абдуле Резе Шахлаи - специалисту по финансовым вопросам и ключевому командиру элитных сил "Кудс", активных в Йемене - не привел к его смерти", - пишет газета.

По словам источников, эта операция остается засекреченной, однако, как признался один из собеседников газеты, в случае успеха операции о ней рассказали бы в "ту же ночь".

Источник отметил, что американские военные еще могут в будущем предпринять попытки устранить Абдулу Реза Шахлаи.

Таким образом, заключает The Washington Post, неудачная операция против Абдулы Резы Шахлаи может указывать на то, что США проводят более широкий комплекс мер против руководства иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР), нежели убийство одного Сулеймани.

По данным газеты, администрация США вменяет Абдуле Резе Шахлаи причастность к целому ряду атак против американцев и их союзников, в том числе в Ираке в 2007 году.

Издание также напоминает, что США считают Иран ответственным за помощь йеменским повстанцам-хуситам и за поставки им современных вооружений. Однако, как полагают эксперты, за последние месяцы интенсивность авиаударов арабской коалиции, борющейся с повстанцами, снизилась; точно так же повстанцы во многом прекратили ракетные удары по территории Саудовской Аравии.

Тем не менее, The Washington Post подчеркивает, что удар по Абдуле Резе Шахлаи является отклонением от традиционных параметров миссии военных США в Йемене, которые ранее избегали прямого участия в противостоянии повстанцев и арабской коалиции.

3 января стало известно о гибели в Багдаде иранского военачальника Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате спецоперации США, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Похожие новости
07.05.2015
Обама предложит странам Персидского залива усилить общую систему ПРО
12.09.2014
В региональном аспекте страны Ближнего Востока занимают четвертое место по военным расходам
04.12.2013
Иллюзия победы
21.08.2013
Сдать Асада в обмен на оружие
05.08.2013
Семь раз отмерить
18.10.2012
Россия теряет свои позиции на рынке вооружений стран Северной Африки и Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М