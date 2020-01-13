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Интерфакс-АВН

В ВМС США утверждают, что разведывательный корабль ВМФ РФ пытался помещать действиям корабля охранения авианосца "Гарри Трумэн"

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Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" совершил "опасное сближение" с американским эсминцем USS Farragut (DDG-99) ("Фаррагут") в северной части Аравийского моря, который обеспечивал боевое охранение атомного авианосца "Гарри Трумэн", заявило в пятницу командование 5-го оперативного флота США.

"Российский корабль в четверг совершил агрессивный маневр в отношении американского ракетного эсминца в северной части Аравийского моря. "Фаррагут" действовал в составе авианосной ударной группы авианосца "Гарри Трумэн", когда российский разведывательный корабль "Иван Хурс" приблизился к эсминцу сзади", - утверждается в сообщении.

Ранее в 5-м оперативном флоте сообщили, что 9 января, российский военный корабль совершил "агрессивное сближение" с американским эсминцем USS Farragut, когда он осуществлял плановые действия на севере Аравийского моря.

Тем временем Минобороны РФ опровергло заявление военных США об опасном сближении российского корабля в Аравийском море с американским эсминцем.

"Растиражированное заявление представителей 5-го флота ВМС США о якобы имевшем место "опасном" сближении российского корабля с эсминцем "Фаррагут" в Аравийском море не соответствует действительности", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".

"Именно эсминец ВМС США, находясь слева по курсу от двигавшегося вперед российского военного корабля, 9 января 2020 года грубейшим образом нарушил международные правила предупреждения столкновения судов в море, совершив маневр на пересечение его курса", - заявили в Минобороны РФ.

"Непрофессиональные действия экипажа американского эсминца являются сознательным нарушением международных норм безопасности мореплавания", - говорится в сообщении.

"Экипаж российского военного корабля действовал профессионально, предприняв маневр, который позволил предотвратить столкновение с кораблем-нарушителем", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные заявили, что Конвенцией о международных правилах предупреждения столкновения судов в море от 1972 года, правилом № 15 ("Ситуация пересечения курсов) определено: "когда два судна с механическими двигателями идут пересекающимися курсами так, что возникает опасность столкновения, то судно, которое имеет другое на своей правой стороне, должно уступить дорогу другому судну и при этом должно, если позволяют обстоятельства, избегать пересечения курса другого судна у него по носу".

Факт нарушения правил военными США зафиксирован видеокадрами с борта американского эсминца 5-го флота ВМС США, опубликованными в Twitter, отмечается в сообщении Минобороны РФ.

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