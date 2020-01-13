Шойгу обсудил с главой Пентагона ситуацию на Ближнем Востоке - Минобороны РФ

Москва. 10 января. ИНТЕРФАКС - Ситуация на Ближнем Востоке обсуждалась в пятницу в ходе телефонных переговоров министра обороны РФ Сергея Шойгу и главы Пентагона Марка Эспера, сообщили в Минобороны РФ.

"Была обсуждена ситуация в ближневосточном регионе", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс".

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства 3 января в ходе американской спецоперации близ Багдада командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани. В ночь на 8 января иранский Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по двум военным объектам в Ираке, на которых размещены силы возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ). Это стало ответом Тегерана на убийство Сулеймани.

Кроме того, в среду около 6:00 по тегеранскому времени самолет Boeing-737 украинской авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс Тегеран-Киев, разбился после взлета из аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (в том числе 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по 3 - ФРГ и Великобритании.