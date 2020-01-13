Минобороны США обнародовало некоторые детали развертывания своей реактивной артиллерии в Европе

Новости поступили только сейчас, но реально Пентагон начал развертывание сил еще в конце октября прошлого года, сообщает портал Defense Blog. Так, на военной базе США в Графенвёре, Германия, 1-й, 6-ой батальоны (дивизионы) 41-ой полевой артиллерийской бригады приступили к обучению работе на подвижных реактивных артиллерийских системах с новым программным обеспечением Software Edition версии 7.11a, речь идет о модернизированной полевой пусковой установке многократного запуска ракет, проще говоря - это американский вариант реактивной системы залпового огня. Проводится подготовка личного состава к выполнению сложных задач по ведению непрерывного огня высокоточными ракетами для обеспечения огневой поддержки войск союзников по НАТО при ведении боевых действий с вероятным противником (кто имеется в виду – понять не сложно).

Два вышеуказанных ракетных батальона были развернуты в Европе еще в ноябре 2018 года, официально об это анонсировали лишь в сентябре 2019 года. Еще один ракетный батальон в составе 41-ой бригады появится к осени 2020 года, информирует Defense Blog.

На вооружении 41-ой бригады на протяжении последних тридцати лет состояла универсальная полевая пусковая ракетная установка M270A, теперь она подверглась серьезной модернизации. Командир 1-го батальона подполковник Лломпарт заявил о появлении новой системы: «Это прекрасная возможность продолжить развитие этой линии и дать миру понять, что большая армия вернулась в Европу». Известно, что данная система позволяет вести огонь как управляемыми высокоточными, так и неуправляемыми ракетами на дистанции от 200м до 70 км. Для увеличения эффективности обучения ракетчиков была введена новая программа тренировок. В конечном варианте упор делается на надежность управления и целеуказания, слаженность действий расчетов и на отработку взаимодействия с войсками союзников.

Новое программное обеспечение Software Edition версии 7.11a разработано в Бюро стратегических и оперативных ракетных проектов (STORM - ранее - «Ракетные и ракетные системы высокоточного огня») совместно с Управлением по разработке систем, программного обеспечения и интеграции систем командования авиационного и ракетного центра армии США. Новый софт обеспечивает улучшенную совместимость с ПУ и более быстрое реагирование расчета ПУ на изменение обстановки и решение задач по вводным, а также отвечает приоритетам модернизации Сухопутных войск США. Разработчики нового софта продолжают исследования во взаимодействии с ракетчиками. При обучении личного состава расчетов используются виртуальные симуляторы, позволяющие погрузить человека в обстановку «реального» боя. Дальнейшее развертывание сил 41-ой бригады (формирование 7-го батальона) будет совмещено с введением в эксплуатацию последней версии программного обеспечения System Suite версии 7.11b.

Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО