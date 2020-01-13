«Не хотелось бы, чтобы нам диктовали: что покупать или не покупать в России» - в Индии о США и С-400

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В Госдепартаменте США считают, что очень велика вероятность введения американских санкций против Индии из-за приобретения этой страной российских ЗРК С-400 «Триумф». Хотя представитель ведомства, отвечая на брифинге на вопросы журналистов, не стал однозначно утверждать, что это произойдет.

США намекает Индии на введение санкций

Основанием для санкций против Индии может стать закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Этот документ был принят в 2017 году и предусматривает санкционные меры против тех, кто сотрудничает в военной сфере с Россией, Ираном или Северной Кореей. На практике закон применяли только против одного государства – Турции, а в отношении других «нарушителей» США ограничиваются пока только угрозами и намеками. Сделка между Российской Федерацией и Индией на приобретение комплексов С-400 может попасть под действие закона, но не все так просто.

Да, представитель Госдепа заявил, что Нью-Дели не имеет иммунитета от применения американских санкций. С другой стороны, Индия является одним из крупнейших покупателей американских вооружений. Более того, в 2016 году Соединенные Штаты признали Индию главным оборонным партнером, который имеет приоритетное право на приобретение новейших образцов военной техники.

Чиновник Госдепа озвучил проблему следующим образом:

Проблема, с которой мы сталкиваемся в таких случаях, как с Индией, — новая закупка потенциально опасных систем, которые либо подвергают риску наши платформы, либо создают угрозу того, что наши технологии окажутся в руках противника.

В качестве примера он привел покупку Турцией комплексов С-400, которые теперь могут представлять угрозу американским самолетам F-35.

Приобретение Индией С-400 неизбежно

Собственно, во всей этой истории больше коммерции, чем политики. Американцы не столько беспокоятся насчет доминирования России, сколько тем, что РФ теснит США на рынке вооружений, отбирая у них выгодные заказы.

И самое печальное для Соединенных Штатов, что они никак не способны помешать сделке, даже если решатся на санкции против Индии. На это есть целый ряд объективных причин.

Главная из них – Нью-Дели уже принял решение. А практика показывает, что в Индии обычно принятые договоренности воплощают в жизнь. Тем более, что предоплата за комплексы уже внесена, а договоренность о сроках поставки уже достигнута. Первый из пяти полков С-400 будет поставлен в сентябре 2021 года, остальные поступят примерно до 2025 года. Кроме того, среди индийских военных уже есть специалисты, обученные работе на С-400 «Триумф». Если же закупать другие системы, то придется обучать персонал. Да и сами российские ЗРК считаются лучшими в мире системами противоракетной обороны класса «земля-воздух».

Скорее всего, в Индии просчитали риски и готовы на них пойти. Похоже, они считают военно-техническое сотрудничество с Россией более важным, чем с США.

Еще большое значение имеет имидж Индии как страны, твердо следующей путем неприсоединения. По сообщению индийского телеканала NDTV, такое заявление сделал министр иностранных дел этого южноазиатского государства Субраманиам Джайшанкар во время посещения им американской столицы в октябре прошлого года:

Не хотелось бы, чтобы какое бы то ни было государство диктовало нам, что покупать или не покупать у России, равно как чтобы нам диктовали, что приобретать или не приобретать у США.

Своё намерение купить российские комплексы С-400 «Триумф» Индия озвучила еще в 2015 году, а договор поставки был заключен в 2018 году в Нью-Дели в ходе визита в индийскую столицу президента РФ Владимира Путина.