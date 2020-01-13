Верфь Khulna Shipyard начала строительство для ВМС Бангладеш новой партии патрульных кораблей класса "Падма"

ЦАМТО,10 января. Бангладешская компания Khulna Shipyard Ltd приступила к постройке второй партии из пяти патрульных кораблей класса "Падма" по заказу командования ВМС Бангладеш.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на заявление командования ВМС Бангладеш от 3 декабря, накануне на предприятии компании в Кхулне состоялась церемония закладки килей кораблей длиной 50,4 м, которые могут развивать максимальную скорость 23 узла. На церемонии присутствовал командующий ВМС адмирал Аурангзеб Чоудхури (Aurangzeb Chowdhury).

На вооружении ВМС Бангладеш уже имеется пять кораблей серии, которые были приняты на вооружение в 2013 году. Первая партия была построена в Бангладеш принадлежащей ВМС верфи Khulna Shipyard совместно с китайской судостроительной компанией Hudong-Zhonghua Shipbuilding (подразделение China State Shipbuilding Corporation – CSSC).

Контракт на постройку второй партии был подписан с Khulna Shipyard Ltd 20 мая 2019 года. Девять дней спустя компания подписала новое соглашение о сотрудничестве с Китайской корпорацией по судостроению и морской технике CSOC (China Shipbuilding & Offshore International Corporation).

Длина корабля класса "Падма" составляет 50,4 м, ширина – 7,5 м, осадка – 1,9 м, водоизмещение – 270 т. Судно оснащено четырьмя дизельными двигателями мощностью 1016 кВт, что позволит развивать максимальную скорость 23 узлов и крейсерскую – 21 узел. Дальность плавания – 1500 морских миль на скорости 18 узлов, автономность – 7 суток. Вооружение состоит из четырех спаренных 37-мм артиллерийских установок компании NORINCO и двух 20-мм пушек. Экипаж – 31 человек (включая 5 офицеров).

Khulna Shipyard Ltd. Источник: www.khulnashipyard.com

Справочно:

22 декабря 2019 года командование ВМС Бангладеш сообщило о снятии с вооружения разведывательного корабля "Таллаши" класса "Ючин" ("Тип-068/069") китайской постройки, который был введен в строй в 1983 году.

После ввода в эксплуатацию новые корабли класса "Падма" расширят возможности ВМС Бангладеш, включая патрулирование в прибрежных районах, операции по борьбе с контрабандой, оказание гуманитарной помощи и помощи пострадавшим в стихийных бедствиях.

Помощь Китая при строительстве второй партии кораблей класса "Падма" свидетельствует об укреплении связей между Даккой и Пекином в сфере обороны. В частности, 18 декабря 2019 года ВМС Бангладеш приняли два отремонтированных фрегата класса "Тип-053H3" ("Цзянвей-2"), ранее снятых с вооружения ВМС НОАК.