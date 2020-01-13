Войти
Военное обозрение

Украина направила в РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым «без согласования с Киевом»

532
0
0

Источник изображения: topwar.ru

При отсутствии украинского посла в России и российского на Украине киевские власти продолжают практику передачи «нот протеста» в адрес Российской Федерации. На этот МИД Украины направил в российский адрес ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Крымский полуостров «без получения официального разрешения со стороны Украины».

Своё негодование украинский МИД традиционно для последнего времени изливает в социальных сетях и мессенджерах. Так, глава пресс-службы украинского дипведомства Екатерина Зеленко заявила, что имел место «очередной несогласованный с Украиной визит В.Путина во временно оккупированный Крым».

Зеленко возмущена тем, что Путин присутствовал при проведении военных учений Черноморского флота России, которые она назвала «незаконными».

Зеленко:

России в связи с этим передана нота протеста.

Далее представительница МИД Украины в очередной раз объявила о «территориальной принадлежности Крыма Украине, о международном признании», фактически снова и снова игнорируя волеизъявление крымчан.

В Москве претензии МИД Украины на данный момент проигнорировали, потому что всякий раз откликаться на невразумительные и беспочвенные претензии со стороны Киева – попросту терять время.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
13.01.2020
В Сети высмеяли украинского «эксперта» за слова об отсутствии у России надводного флота
25.07.2018
Штабы для новых войн
21.09.2016
Визит начальника Генерального Штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова в Турцию
21.09.2016
Длинная рука "Бастиона"
25.01.2016
Нужен заслон в секторе угроз
26.12.2012
В Минобороны РФ подведены итоги в рамках международной деятельности в 2012 году и определены задачи на 2013 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М