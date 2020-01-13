Украина направила в РФ ноту протеста из-за визита Путина в Крым «без согласования с Киевом»

Источник изображения: topwar.ru

При отсутствии украинского посла в России и российского на Украине киевские власти продолжают практику передачи «нот протеста» в адрес Российской Федерации. На этот МИД Украины направил в российский адрес ноту протеста в связи с визитом президента РФ Владимира Путина на Крымский полуостров «без получения официального разрешения со стороны Украины».

Своё негодование украинский МИД традиционно для последнего времени изливает в социальных сетях и мессенджерах. Так, глава пресс-службы украинского дипведомства Екатерина Зеленко заявила, что имел место «очередной несогласованный с Украиной визит В.Путина во временно оккупированный Крым».

Зеленко возмущена тем, что Путин присутствовал при проведении военных учений Черноморского флота России, которые она назвала «незаконными».

Зеленко:

России в связи с этим передана нота протеста.

Далее представительница МИД Украины в очередной раз объявила о «территориальной принадлежности Крыма Украине, о международном признании», фактически снова и снова игнорируя волеизъявление крымчан.

В Москве претензии МИД Украины на данный момент проигнорировали, потому что всякий раз откликаться на невразумительные и беспочвенные претензии со стороны Киева – попросту терять время.