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Вестник Мордовии

В Иране английские танки получили моторы от русских Т-72С, Т-72Б3 и Т-90

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Источник изображения: Фото "Отвага2004"

Модернизированные иранские танки "Чифтен" с двигателями В-84 приняли участие в маневрах 37-й бронетанковой бригады. Известно, что такие моторы мощностью 840 л.с. устанавливались на танках Т-72Б, Т-72Б1, Т-90 первых выпусков и Т-72Б3 выпускавшихся до 2016 года.

В армии Ирана они применяются на экспортных Т-72С, которые во многом схожи с выше упомянутыми Т-72Б. Они также имеют динамическую защиту "Контакт" и возможность применения управляемого ракетного оружия.

Источник изображения: Фото "Отвага2004"

В 90-е годы планировалось, что Иран, в общей сложности, должен получить 1000 таких машин. Однако, поддавшись американскому нажиму, тогдашние российские власти прекратили военное сотрудничество с Тегераном. Всего успели поставить около сотни танков и еще около трехсот машинокомплектов для сборки на месте.

В то же время сейчас иранская армия продолжает эксплуатацию танков "Чифтен" производства Великобритании, которые во многом устарели. Например, возникали большие проблемы с 760-сильными двигателями, они часто перегревались и выходили из строя. Несколько лет назад было принято решение английские силовые установки заменить на российские.

Источник изображения: Фото "Отвага2004"

Проведенные испытания подтвердили правильность данного решения. Конечно, прирост удельной мощности не был значительным, но, по крайней мере, двигатели уже не ломались так часто, как раньше.

Лев Романов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
Россия
США
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
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