Войти
Интерфакс-АВН

Помпео и генсек НАТО договорились об участи НАТО в международной коалиции против ИГ - американский госдеп

231
0
0
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Вашингтон. 10 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся телефонной беседы договорились об участии НАТО в руководимой США международной коалиции против ИГ (запрещенная в РФ террористическая структура), сообщил американский госдепартамент в пятницу.

"Помпео и Столтенберг осудили дестабилизирующие насильственные действия Ирана, и отметили, что по-прежнему привержены противодействию международному терроризму, в том числе посредством участия НАТО в глобальной коалиции по разгрому ИГ и учебных миссиях в Ираке и Афганистане", - говорится в распространенном госдепом сообщении.

Помпео "повторил призыв президента Трампа о более активном участии НАТО в ближневосточном урегулировании, собеседники согласились, что НАТО может внести больший вклад в региональную безопасность и борьбу с международным терроризмом", отметил госдеп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Ирак
Иран
Россия
США
Проекты
NATO
Военные учения
Похожие новости
02.05.2019
Коалиция против нестабильности
16.10.2018
"Это ведь Вашингтон": глава Пентагона уйдет в отставку
25.07.2018
Отморозки холодной войны
17.07.2017
Даже муха не пролетит
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
29.01.2008
Французский баланс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.01 14:17
  • 10
Больше заявленных ТТХ: В ходе испытаний ракета ОТРК «Искандер-М» пролетела около 627 км
  • 13.01 14:12
  • 74
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 13.01 13:50
  • 3
Российский эксперт в сфере ПВО не верит в версию об уничтожении украинского лайнера иранской ракетой
  • 13.01 13:34
  • 23
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 13.01 13:26
  • 9
США разместили первые бомбардировщики вне досягаемости Ирана
  • 13.01 13:16
  • 8
Турчинов призвал наказать Россию за сбитый в Иране Boeing
  • 13.01 13:10
  • 13
В Иране попытались объяснить, почему КСИР не сразу признал удар по авиалайнеру
  • 13.01 12:55
  • 1
Чего ожидать вслед за тезисами о «криворукости и бездарности» иранских зенитчиков
  • 13.01 11:25
  • 1
Вице-премьер России вспомнил о проблемах «Роскосмоса»
  • 13.01 11:06
  • 3
Проблемы с созданием космического ракетного комплекса «Ангара»
  • 13.01 10:58
  • 19
Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО
  • 13.01 09:12
  • 2
Борисов назвал "ахиллесову пяту" космической отрасли России
  • 13.01 08:19
  • 43
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 13.01 07:54
  • 3
Украина оказалась монополистом в России по ремонту газотурбинных двигателей
  • 13.01 07:38
  • 3
Разработка в России модернизированного военно-транспортного самолета Ан-124-100М