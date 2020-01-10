Москва не поддержала проект США заявления СБ ООН, так как он стал бы оправданием неправомерного применения силы - МИД РФ

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Российская сторона не поддержала американский проект заявления СБ ООН с осуждением нападения на посольство США в Багдаде 31 декабря, поскольку он стал бы оправданием неправомерного американского удара по багдадскому аэропорту, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Российская Федерация неизменно и последовательно выступает в защиту принципа неприкосновенности и безопасности дипломатических представительств. Были готовы работать над американским проектом и в этот раз", - говорится в ответе представителя МИД РФ на вопрос СМИ.

"Однако уже через несколько часов последовал удар американских вооруженных сил по гражданскому аэропорту Багдада, в результате чего погибли несколько человек, включая командующего силами специального назначения "Кодс" Корпуса стражей исламской революции Ирана К.Сулеймани. В русле своей антииранской линии Вашингтон без предъявления доказательств обвинил в нападении на американское посольство в Багдаде Тегеран и внесудебно расправился с иранским генералом", - говорится в ответе представителя МИД РФ.

В нем отмечается, что "на этом фоне попытки американцев в последующие дни продвигать свой проект заявления СБ ООН превратились в поиск оправдания неправомерной насильственной акции".