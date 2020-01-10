Перспективные проекты в военном кораблестроении и новое морское оружие обсуждали участники конференции в Севастополе

Севастополь. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вопросы, посвящённые созданию перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов, обсуждены на конференции, которая прошла в Севастополе под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в четверг.

"В ходе конференции обсуждены вопросы развития Военно-морского флота (ВМФ) России и военного кораблестроения. Особое внимание было уделено вопросам, посвящённым внедрению на предприятиях промышленности новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов", - сообщил журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также, по его словам, "были затронуты вопросы создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов". "В том числе - перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ", - сказал Криворучко.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на конференции, отметил, что Россия строит высокотехнологичный Военно-морской флот, в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу.

Научно-практическая конференция "Российский ВМФ в ХХI веке" прошла в Черноморском высшем военно-морском училище имени П.С.Нахимова. "Здесь была развёрнута выставка моделей новейших кораблей различных классов ближней и дальней морских зон, современных и перспективных образцов ракетного и торпедного вооружения, противоминных средств, а также образцов беспилотных и пилотируемых летательных аппаратов", - сказал заместитель министра обороны РФ.