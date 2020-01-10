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Интерфакс-АВН

Путин призвал довести долю современных вооружений в ВМФ до 70% в ближайшее время

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ВМС РФ
ВМС РФ.
Источник изображения: Виталий Аньков/ РИА Новости

Севастополь. 9 января. ИНТЕРФАКС - Россия в ХХI веке должна укрепить свой статус морской державы, заявил президент, Верховный главнокомандующий ВС РФ Владимир Путин.

"Военно-морской флот всегда был и остается важнейшей, если не ключевой, составляющей обеспечения национальной обороны и безопасности. В ХХI веке мы должны сохранить и укрепить статус нашей страны как одной из ведущих морских держав", - сказал президент на совещании с руководящим составом Минобороны и Главного командования ВМФ РФ.

Он напомнил, что все последние годы развитию ВМФ уделялось повышенное внимание, на эти цели были направлены значительные ресурсы и средства.

"Мы и дальше будем добиваться того, чтобы флот был современным, оснащенным по последнему слову техники", - подчеркнул глава государства.

Он отметил, что вопросы модернизации флота рассматривались в декабре в ходе очередной серии совещаний по оборонной тематике. "Речь шла об укреплении стратегических ядерных сил морского базирования", - уточнил Путин.

Глава государства обратил внимание, что в ближайшее время доля современных вооружений и техники в ВМФ должна составить 70%.

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