Украинские эксперты прибыли в Иран искать ракету ЗРК "Тор" на месте катастрофы "Боинга" - секретарь СНБО

Киев. 9 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Прибывшая в Иран украинская комиссия по крушению самолета Boeing-737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии" в Тегеране в настоящее время согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, где намерена провести поиски обломков российской ракеты ЗРК "Тор", поражение которой является одной из основных версий произошедшего ЧП, заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Наша комиссия в данный момент согласовывает с иранскими властями вопрос выезда на место катастрофы, и намерена провести поиски обломков российской зенитной ракеты ЗРК "Тор" согласно тем данным, которые были опубликованы в интернете. Мы используем все наработки по расследованию атаки на "Боинг" МН-17, чтобы установить истину и в деле о гибели украинского самолета в Тегеране", - приводит слова Данилова в четверг утром интернет-издание "Цензор.НЕТ".

Позднее Данилов на своей странице в Фейсбук дал ссылку на интервью, опубликованное "Цензор.НЕТ".

По словам секретаря СНБО, в состав прибывшей этой ночью в Иран украинской государственной комиссии включены, в том числе, специалисты, которые принимают участие в международном расследовании атаки на малайзийский "Боинг" МН-17 17 июля 2014 года в воздушном пространстве Украины, а также в экспертизе фрагментов российской зенитной ракеты "Бук", которая сбила малайзийский самолет.

"В настоящее время идет совещание с участием представителей компетентных органов Ирана, в том числе иранского IСАО - международной организации гражданской авиации. Изучаются различные версии внезапного падения самолета, среди основных: - поражение самолета зенитной ракетой ЗРК, в том числе ЗРК "Тор" так как информация об обнаружении обломков российской ракеты близ места катастрофы уже появилась в сети интернет; - столкновение с БПЛА либо другим летающим объектом; - разрушение и взрыв двигателя по техническим причинам; - взрыв внутри самолета в результате террористического акта", - рассказал Данилов.

Он также отметил, что в данный момент украинская сторона проводит дипломатические переговоры с иранской стороной, и "есть все основания надеяться на сотрудничество по всем вопросам, включая участие нашей комиссии в расшифровке "черных ящиков" нашего самолета".

Как сообщалось, пассажирский самолет МАУ Boeing 737-800 разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране рано утром в среду, 8 января. Авиалайнер перестал выходить на связь через две минуты после взлета, он совершал рейс Тегеран-Киев.

По уточненным данным, на борту находились 167 пассажиров - представителей различных стран мира - и девять членов экипажа, сообщают СМИ со ссылкой на иранские власти. Все они погибли.