Продолжается внедрение тренажерных комплексов для обучения военнослужащих ВС РФ работе с новой военной техникой

ЦАМТО, 9 января. По требованию министра обороны Российской Федерации до конца 2020 года необходимо довести уровень обеспеченности войск современными учебно-тренировочными средствами до 70%.

Согласно Плану переоснащения и поставки в войска новых учебно-тренировочных средств в настоящее время выполняются 29 опытно-конструкторских работ по разработке технических средств обучения и еще 35 работ спланировано провести в ближайшие годы.

С повышением требований к уровню подготовки личного состава, основу которого составляют военнослужащие по контракту, а также в связи с необходимостью организовывать подготовку и слаживание подразделений к выполнению боевых задач в различных условиях обстановки разработана и утверждена министром обороны Концепция развития учебно-тренировочных средств (тренажеров) Вооруженных Сил Российской Федерации до 2027 года.

Помимо одиночных тренажерных средств в подготовке применяются комплексные тактические тренажеры, позволяющие моделировать задачи тактических действий экипажей (расчетов).

Это позволит в ближайшие годы переоснастить такими комплексами более 60 базовых военных городков.

До 2022 года в рамках государственного оборонного заказа предусмотрена закупка свыше 400 ед. тренажерных средств для подготовки специалистов различных видов и родов войск.

Так:

– в интересах Сухопутных войск будет поставлено около 300 ед. учебно-тренировочных средств;

– для ВДВ – свыше 50 ед. учебно-тренировочных средств;

– для ВКС – 17 комплектов авиационных тренажеров;

– для подготовки экипажей надводных кораблей и подводных лодок – 18 тренажерных средств.

При этом около 30% из общего количества серийно поставляемых тренажеров в приоритетном порядке будет направлено в ВУЗы и учебные центры.

Для размещения технических средств обучения авиационного персонала и экипажей кораблей ведется строительство учебно-тренажерных комплексов.

В 2019 году завершается строительство и ввод в эксплуатацию учебно-тренажерных комплексов на 7 аэродромах ВКС и 6 площадках для ВМФ.

В дальнейшем, для размещения учебно-тренировочных комплексов подготовки специалистов и экипажей авиации и флота, на период до 2027 года спланировано строительство более 60 различных объектов.

Реализация спланированных мероприятий позволит внедрить новую техническую основу боевой подготовки, а также довести к исходу 2027 года обеспеченность войск современными тренажерами до уровня не менее 90%, говорится в сообщении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.