США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий - СМИ

Военная техника готовится к участию в параде в Вашингтоне.

Берлин. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры, сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо Совету Безопасности ООН, направленному постпредом США при всемирной организации Келли Крафт.

В нем, в частности, говорится, что Вашингтон "готов к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Кроме того, в послании оправдывается спецоперация американских военных в Ираке, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Из письма следует, что эта операция была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону.

Вместе с тем, Вашингтон предупреждает, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке может пойти на новые акции.