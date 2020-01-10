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Интерфакс-АВН

США предлагают Ирану переговоры без предварительных условий - СМИ

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Военная техника готовится к участию в параде в Вашингтоне
Военная техника готовится к участию в параде в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo, Andrew Harnik

Берлин. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вашингтон предложил Ирану прямые переговоры, сообщила немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle со ссылкой на письмо Совету Безопасности ООН, направленному постпредом США при всемирной организации Келли Крафт.

В нем, в частности, говорится, что Вашингтон "готов к серьезным переговорам с Ираном без предварительных условий, чтобы предотвратить дальнейшие угрозы международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Кроме того, в послании оправдывается спецоперация американских военных в Ираке, в результате которой погиб иранский военачальник Касем Сулеймани. Из письма следует, что эта операция была проведена в соответствии со статьей 51 Устава ООН, предусматривающего право стран на самооборону.

Вместе с тем, Вашингтон предупреждает, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке может пойти на новые акции.

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Германия
Ирак
Иран
США
Компании
ООН
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