Трубопровод «Турецкий поток» проложен во «враждебной среде» - Путин

На церемонии в Стамбуле президенты России и Турции, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, открыли газопровод «Турецкий поток», соединяющий Краснодарский край с Турцией и странами Южной Европы.

Об этом передает РБК. Официальный старт поставкам газа по новому трубопроводу президенты России и Турции дали при помощи президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Болгарии Бойко Борисова. Вчетвером лидеры объединенных проектом стран прокрутили символический красный вентиль, «открывая дорогу» газу.

В ходе церемонии Путин назвал запуск «Турецкого потока» важным для всей Европы, отметив поступательное развитие сотрудничества России и Турции, несмотря на помехи со стороны «некоторых других стран». Сам трубопровод Путин назвал «беспрецедентным по своим масштабам» и проложенным во «враждебной среде».

«Поставки российского газа по «Турецкому потоку» будут способствовать повышению энергетической безопасности Европы в целом», - сказал Путин, отметив высокую экологическую безопасность проекта. Он также выразил признательность властям Турции и президенту Эрдогану за политическую волю, проявленную при реализации проекта, отвечающего национальным интересам.

В свою очередь президент Турции, назвав Путина своим «другом» и автором названия «Турецкий поток», указал на историческое значение проекта строительства газопровода. Эрдоган отметил, что миллионы человек будут удовлетворять свои потребности за счет газа, поставленного в Турцию напрямую, без чьего-либо посредничества, и напомнил о сотрудничестве с Россией и в других областях. «Мы надеемся, что Турция и Россия будут идти по одному пути, как два добрых попутчика», - сказал Эрдоган, напомнив русскую пословицу «Хороший попутчик - половина дороги».

Выступавший после президентов глава «Газпрома» Алексей Миллер сказал, что запасов газа на ямальских месторождениях компании хватит, чтобы вести поставки в течение следующих 110 лет.

«Турецкий поток» протяженностью около 1 тыс км проходит по дну Черного моря. Предполагается, что ежегодно по двум его веткам можно будет поставлять в Турцию и в страны Европы по 31,5 млрд куб м газа.