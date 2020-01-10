«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

Источник изображения: topwar.ru

В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники. Автор материала Матеуш Зилонка сообщает польским читателям о том, что в наступившем году российские войска пополнятся БМП-3 с пушками калибра 57 мм, БМПТ «Терминатор», а также БМП-2М с ПТУР 9М133 «Корнет» (боевыми модулями «Бережок»).

БМП-3, как отмечается в польском СМИ, оснащается новейшим боевым модулем «Эпоха», который управляется дистанционно и позволяет поражать широкий спектр целей, включая бронетехнику – например, БТР противника.

Отдельно рассказывается о БМПТ (БМОТ) «Терминатор», созданной на базе танка Т-72А.

Матеуш Зилонка:

Эти машины должны обеспечивать прямую огневую поддержку МБТ с противотанковыми ракетными пусковыми установками против вражеских танков большой дальности и с автоматическими пушками против более легких бронированных целей и живой силы на близком расстоянии.

Материал о перевооружении российской армии вызвал немалый интерес среди польских читателей. В адрес автора посыпались вопросы. Один из них оказался посвящён вопросу использования модуля с 57-мм пушкой.

Кажется, русские ранее никогда не производили такую пушку. А значит, эта конструкция сделана с нуля?

Читатель в Defence24 пытается выяснить, повышается ли масса башни бронетехники в связи с использованием пушки и снарядов более высокого калибра, «которые должны обеспечиваться электроприводом большей мощности?»

Из комментариев:

Если вместимость отсеков для боеприпасов осталось прежней, то, соответственно, это скажется на боекомплекте. Для боеприпасов калибра 57-мм боекомплект будет меньше (чем для 30 мм), его чаще нужно будет пополнять. Здесь вообще нужно решить немало технических проблем.

Другой читатель материала отмечает, что Россия постоянно совершенствует свою бронетехнику, а польское руководство, постоянно наращивая военный бюджет, идёт «не тем путём»:

Вы можете видеть, как россияне развивают и модернизируют свои силы, а что у нас? БМП-1, которая является старой консервной банкой, металлоломом, да и даты введения в строй бронемашины Borsuk до сих пор не представлено.

Источник изображения: topwar.ru

Другой комментарий:

Вполне вероятно, что русские после Югославии и создания американцами баз в Польше, после развития ситуации на Украине и нападений на Ближнем Востоке больше не верят в мирный посыл западных демократий, поэтому делают ставку на военную технику.