Запад в лице НАТО получил он Вашингтона "пощечину" - Косачев

Москва. 9 января. ИНТЕРФАКС - Позиции Вашингтона на Ближнем Востоке пошатнулись, но Запад получил от США "чувствительную пощечину", считает глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Позиции США в регионе пошатнулись, они уже не будут эксклюзивными и определяющими. Не оставляю подозрений, что для Трампа удар по Сулеймани казался поначалу прекрасным началом избирательной кампании 2020 года. Однако дальше "что-то пошло не так", - пишет сенатор в своем facebook в четверг утром.

Он пояснил - это "что-то" отразилось в колоссальном сплочении иранской нации вокруг казавшегося ещё накануне ослабленным высшего руководства в Тегеране; в единогласно принятом решении парламента Ирака разорвать военное сотрудничество с США; "в отсутствии единогласного "одобрям-с" со стороны союзников по НАТО и их сворачивании собственной активности в регионе; не в последнюю очередь - в жесткой оппозиции трамповской атаке со стороны значительной части американского истеблишмента, но главное - общества".

Сенатор напомнил, что в своём Послании к нации в 1984 году предшественник Трампа на президентском посту республиканец Рональд Рейган произнёс мудрую сентенцию: "История учит, что войны начинаются тогда, когда правительства считают, что цена агрессии мала". "Судя по всему, Трамп так и полагал поначалу, однако затем посчитал цену последующей агрессии непозволительно высокой. И правильно посчитал", - отмечает Косачев.

"В лице НАТО так называемый Запад получил от США чувствительную пощечину", - считает глава комитета. "Выяснилось, что все разговоры о коллективной защите от общих военных и террористических угроз, о коллективной ответственности за происходящее в мире для Вашингтона не более чем пряник, когда не хочется пользоваться кнутом", - пишет сенатор. Он отмечает, что тот факт, что "удар по Ираку/Ирану никоим образом не согласовывался США с союзниками по НАТО, поставил их постфактум в весьма глупое положение".

Что касается действий Москвы в эти тревожные дни, Косачев отмечает, что в высшей степени символичными оказались в эти дни визиты президента Владимира Путина в Сирию и в Турцию. "Они планировались в собственной логике и своим (нашим) чередом, но удивительным и весьма наглядным образом ещё раз продемонстрировали наличие у России, в отличие от США, собственной созидательной и конструктивной программы действий в регионе, лишенной эмоций и конъюнктуры, рассчитанной на стратегическую перспективу, а не на избирательные циклы", - подчеркнул сенатор.