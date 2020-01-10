Перевооружение соединений и воинских частей ВДВ на новую систему связи и управления планируется с 2021 года

ЦАМТО, 9 января. В ВДВ завершается разработка перспективной техники связи и управления нового поколения (базового комплекса средств связи и автоматизированного управления) на бронированном гусеничном шасси БТР-МДМ, а также защищенном колесном базовом шасси КамАЗ-63968 и БМД-4М.

Оснащение Воздушно-десантных войск перспективной техникой связи и управления нового поколения позволит сократить время предоставления информационно-телекоммуникационных услуг на всех уровнях принятия решения не менее чем в 2 раза и повысить устойчивость (живучесть, помехоустойчивость, надежность) системы связи и управления не менее чем в 1,5 раза, говорится в сообщении Группы информационного обеспечения ВДВ от 3 января.