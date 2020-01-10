Австралия не намерена выводить свои войска из Ирака после ракетных ударов Ирана по базам США - премьер

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Австралия будет сохранять военное присутствие в Ираке, несмотря на ракетные удары, которые в ночь на среду по американскими военным базам нанес Иран, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Мы останемся приверженными выполнению обязательств о выполнении этой миссии", - сказал он журналистам в четверг.

Премьер отметил, что за последнюю ночь ситуация в Ираке стабилизировалась.

"Это означает, что мы в состоянии продолжать выполнять миссию, которую мы поставили перед собой на Ближнем Востоке, и мы по-прежнему привержены этому, как и другие наши партнеры", - сказал он.

Моррисон также сообщил, что обсудил развитие ситуации в Ираке с премьер-министром Канады.