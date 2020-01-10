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Интерфакс-АВН

Австралия не намерена выводить свои войска из Ирака после ракетных ударов Ирана по базам США - премьер

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Танк M1 Abrams Tank
Танк M1 Abrams Tank и военнослужащий ВС Австралии.
Источник изображения: google.com

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Австралия будет сохранять военное присутствие в Ираке, несмотря на ракетные удары, которые в ночь на среду по американскими военным базам нанес Иран, заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

"Мы останемся приверженными выполнению обязательств о выполнении этой миссии", - сказал он журналистам в четверг.

Премьер отметил, что за последнюю ночь ситуация в Ираке стабилизировалась.

"Это означает, что мы в состоянии продолжать выполнять миссию, которую мы поставили перед собой на Ближнем Востоке, и мы по-прежнему привержены этому, как и другие наши партнеры", - сказал он.

Моррисон также сообщил, что обсудил развитие ситуации в Ираке с премьер-министром Канады.

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  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Ирак
Иран
Канада
США
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