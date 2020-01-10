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Интерфакс-АВН

С сентября 2019 года Иран и его иракские сторонники предприняли 15 атак против сил США в Ираке - американский госдепартамент

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Беспилотные машины разминирования в Ираке.
Беспилотные машины разминирования в Ираке.
Источник изображения: https://breakingdefense.com/

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Госдепартамент США подсчитал, что, начиная с сентября минувшего года, Иран и иракские боевики, которых он поддерживает, осуществили 15 нападений на силы США в Ираке.

"До атаки, которая была осуществлена прошлой ночью (в ночь на среду - ИФ), Ираном и иракскими боевиками, пользующимися его поддержкой, на объекты США в Ираке было предпринято 14 атак", - говорится в распространенном сообщении госдепа.

Как сообщалось, в ночь на 8 января Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Министр обороны Марк Эспер накануне сообщил журналистам, что всего Иран использовал при ударах 16 ракет. Из них достигли целей 12 ракет - 11 попали по авиабазе Аль-Асад, одна - по базе в Эрбиле.

Инфраструктуре баз были нанесены "умеренные повреждения": пострадали вертолет, палатки, площадки для стоянок техники.

Со своей стороны, председатель Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли заявил, что главной задачей, которую ставил перед собой Иран при нанесении ракетных ударов базам, было добиться потерь среди их персонала.

"Я, основываясь на том, что видел и знаю, считаю, что удары были предназначены для нанесения структурных повреждений, уничтожения транспортных средств, оборудования и самолетов, а также персонала", - сказал военачальник.

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Страны
Ирак
Иран
США
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