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Интерфакс-АВН

Иран призывает ополченцев не атаковать американские цели - Пенс

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Вице-президент США Майк Пенс
Вице-президент США Майк Пенс.
Источник изображения: Фото: Global Look Press/D. Myles Cullen

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Вице-президент США Майк Пенс заявил, что разведданные свидетельствуют о том, что Иран просит союзное ему ополчение не атаковать американские цели.

"Откровенно говоря, мы получаем некоторые обнадеживающие разведданные о том, что Иран посылает сообщения тем же самым ополченцам, чтобы они не нападали на американские цели или гражданских лиц", - сказал Пенс в интервью телеканалу CBS.

"И мы надеемся, что это послание будет продолжать звучать", - добавил он.

По его словам, после убийства генерала Касема Сулеймани граждане США находятся в большей безопасности.

"Я считаю, что сегодня мы в большей безопасности, чем до того, как президент Трамп приказал нашим военным убрать Касема Сулеймани", - сказал Пенс.

"Несмотря на вчерашние ракетные обстрелы, опять же из-за профессионализма наших военных и их готовности, не было ни американских жертв, ни иракских, и наша информация по состоянию на сегодняшний день продолжает оставаться такой, что Иран отступает", - отметил он.

Вице-президент также подчеркнул, что США ясно дали понять, что "не потерпят насилия".

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Ирак
Иран
США
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