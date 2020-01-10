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Интерфакс-АВН

США пока не определись с применением санкций в отношении Индии за приобретение российских С-400 - госдепартамент

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ЗРС С-400
ЗРС С-400.
Источник изображения: © Сергей Мальгавко/ТАСС

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Не существует единой формулы для применения закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций (CAATSA), он применяется на основании выводов о том, насколько те или иные действия других стран влияют на американские интересы в области обороны, сообщил высокопоставленный представитель госдепа США.

"Не существует общего запрета (на приобретение вооружений - ИФ), я имею в виду, что в каждом случае необходим конкретный анализ того, в каких случаях CAATSA должен применяться", - сказал чиновник, отвечая на брифинге на вопрос о том, будут ли США вводить санкции против Индии за приобретение российских ЗРК С-400.

Он отметил, что следует учитывать как особый статус Индии как крупного военного партнера США, так и то, насколько приобретение С-400 Индией окажет влияние на новые типы американских вооружений.

"Проблема, с которой мы сталкиваемся в любом государстве, таком как Индия, заключается в новых приобретениях значительных систем, которые либо подвергают риску наши платформы, либо подвергают наши технологии воздействию противника", - отметил представитель госдепа.

По его словам, "Турция является прекрасным примером. С-400 поставила под угрозу F-35. С-400 также может поставить под угрозу другие платформы".

Дипломат сказал, что индийские чиновники знают, что существует риск применения санкций, а также не хотят препятствовать сотрудничеству с США в военно-технической области. Поэтому США стремятся "работать с ними, чтобы найти путь вперед, где есть исторически сложившиеся направления сотрудничества, которые, безусловно, не подвергают их риску CAATSA".

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Страны
Индия
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
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