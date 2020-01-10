Войти
Интерфакс-АВН

Турция не меняет своей позиции по российским вооружениям - госдепартамент США

529
0
0
Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре
Доставка составных элементов ЗРС С-400 на базу Мюртед в Анкаре.
Источник изображения: © Turkish Defence Ministry via AP

Риск попадания под американские санкции для Анкары сохраняется

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Турция, несмотря на попытки убедить Анкару отказаться от ЗРК С-400 и других видов российских вооружений, не изменила своей позиции, заявил журналистам высокопоставленный представитель госдепа США.

"Что не изменилось в разногласиях между Вашингтоном и Анкарой, так это то, что турки продолжают двигаться в неверном направлении", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что США убеждают Турцию отказаться "от этого (С-400 - ИФ) приобретения, и от других российских вооружений".

Одной из причин, по его словам, является то, что США израсходовали миллионные средства на строительство в Турции, которая является партнером по НАТО, военных баз. Анкара также не получит то, что могла бы получить от США, будучи партнером. В качестве примера он назвал исключение Турции из программы истребителей F-35.

Представитель госдепа подчеркнул, что Турция продолжает оставаться под угрозой введения санкций в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Турция
Продукция
F-35
С-400 Триумф
Проекты
NATO
Похожие новости
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
12.11.2019
Вашингтон грозит Турции санкциями в рамках закона CAATSA за приобретение С-400
05.07.2019
Почти половина жителей Турции одобряет приобретение у России С-400 - опрос
05.07.2019
"Грабеж": Эрдоган об отказе США отдать F-35
04.07.2019
Наши Су-57? Чем Турция заменит американские F-35
15.05.2019
Турция намерена придерживаться договоренностей о покупке российских С-400 - парламентарий
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США