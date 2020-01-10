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Интерфакс-АВН

При ударах по базам США в Ираке Иран использовал устаревшие типы ракет - американский госдепартамент

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Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite, File

Вашингтон. 9 января. ИНТЕРФАКС - Иран при ударах по американским военным базам в Ираке использовал старые типы ракет, которые можно отнести к типам ракет 80-х годов прошлого столетия, заявил высокопоставленный представитель госдепа США на брифинге.

"На самом деле, если уж на то пошло, то применение или тактика, или что-то еще - эти примененные ракеты были, фактически, ретро. Я имею в виду, что это было похоже на возвращение в 80-е годы в некоторых отношениях, ракеты были такими, какие они были способны делать тогда в соответствии со своими возможностями", - сказа дипломат.

Он оговорился, однако, что не может предполагать, "что еще есть в распоряжении Ирана".

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Страны
Ирак
Иран
США
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