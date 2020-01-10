NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?

Россияне изо всех сил стараются сохранить сокровища, доставшиеся им от СССР, вот только получается у них не очень, пришел к выводу пользователь NetEase. И в доказательство своих слов напомнил о пожаре на авианосце, крушении бомбардировщика и авариях на подлодках. Получается, российская военная техника гибнет?

Во вселенной игры Warhammer 40000 империя людей пользуется достижениями науки, техники и культуры прошлых поколений. Сами они полностью разучились исследовать и создавать новые технологии и довольствуются лишь мельчайшими осколками древней высокоразвитой цивилизации, добытыми в результате археологических раскопок. Напрашивается любопытный вывод, что такая печальная ситуация напоминает людей, сидящих в лютую стужу вокруг потухающего костра. Остатками тепла еще можно согреться, но в будущем они неизбежно закоченеют от холода.

В нашей реальности этими людьми, сидящими вокруг потухающего костра, являются россияне, они изо всех сил стараются сохранить сокровища, доставшиеся им от Советского Союза. Недавно в американских СМИ появилась статья под заголовком "Российская военная аппаратура терпит крах?" Очевидно, что это вовсе не риторический вопрос.

В последнем инциденте с участием российской военной техники, случившимся, по сообщениям российских СМИ, 17 декабря, в полете у бомбардировщика Ту-22М3 вышел из строя двигатель, и он был вынужден совершить аварийную посадку. К счастью, никто из экипажа не пострадал.

Это только один из многих инцидентов, происходивших с бомбардировщиками этой модели за последние три года. В 2017 году при взлете Ту-22М выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и сломал крыло, а в 2019 году Ту-22М3 потерпел крушение при посадке, трое членов экипажа погибли, один получил тяжелое ранение.

Авария 2017 года была заснята на видео, на котором мы можем заметить, что во время подготовки к рулению в самолете, вероятно, возникла некоторая поломка, и пилоты остановили взлет и выпустили тормозной парашют, но под сильным действием инерции летательный аппарат все же выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, опрокинулся и сломал крыло. Для пилотов все сложилось наилучшим образом, однако самому самолету повезло меньше, он полностью вышел из строя.

С единственным российским авианосцем "Адмирал Кузнецов" также произошел ряд инцидентов, он начал дымиться по пути в Сирию, где также разбились два его палубных самолета.

Когда наконец пришло время ремонта многострадального авианосца, начали происходить всевозможные несчастья: плавучий док ПД-50, в котором происходили ремонтные работы, затонул, из-за чего палубу корабля проломил упавший на него подъемный кран. 12 декабря на авианосце вспыхнул пожар. Вне зависимости от величины ущерба, нанесенного важным частям корабля, вероятность успешного исхода ремонтных работ сократилась до минимума.

Многочисленные аварии случались и на подводных лодках. 15 декабря в порту Севастополя затонул плавучий док ПД-16, а находящаяся в нем подводная лодка Б-380 опрокинулась на бок. До этого российская атомная подлодка АС-12 загорелась, находясь на глубине. В результате пожара погибло более 10 человек.

Причина всех этих аварий была предельно простой - российская военная техника безнадежно устарела, ее уже сложно было спасти.

Ремонт подразумевает накладывание заплаток на все новые дыры в корпусах военной техники, произведенной еще в советские времена. Их создатели не могли даже вообразить, что техника будет использоваться так долго.

Но самое печальное, что некоторое оборудование совсем не получает никакого технического обслуживания и ремонта, его свозят в определенное место, где оно просто ржавеет и гниет из-за нехватки людских и денежных ресурсов на уход за ними.

В то же время Россия вовсю прославляет гиперзвуковую ракету "Кинжал", крылатую ракету с ядерной силовой установкой "Буревестник", усовершенствованную модель стратегического бомбардировщика Ту-160 и стратегический беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой "Посейдон", а также начинает принимать на вооружение истребитель Су-57. В российских СМИ армия страны всегда выглядит наилучшим образом, а вооружение всегда самое передовое.

Эти видимые противоречия можно с легкостью объяснить тем, что после распада СССР немногочисленный военный бюджет тратится на обслуживание ключевой техники, например, стратегического ядерного вооружения. Оно - якорь, при помощи которого страна остается на плаву, ведь без него она станет пустым местом.

Необходимое финансирование получают также истребители и атомные подводные лодки. От остальных видов вооружения и военной техники либо полностью отказались, либо свели производство к минимуму.

Россия избавляется от войск и техники, перенаправляя огромные объемы стали на создание региональных элитных подразделений. Приобретение вооруженными силами более профессионального характера - похвальная тенденция для обычной страны, но в контексте России, государства площадью 17,1 миллиона квадратных километров, все это становится похоже на вооружение сильного солдата острым, но коротким кинжалом.

Никто не имеет такого же глубокого и четкого представления о ситуации в российской военной промышленности, кроме самих россиян.

В СССР был создан огромный, но строго ограниченный военный комплекс.

В советские времена военно-промышленный комплекс страны достиг пика своего развития. Он зависел от плановой экономики, над созданием танков или ракет совместно трудились несколько сотен предприятий. Хрущев с гордостью говорил западным лидерам: "Мы печем ракеты как сосиски".

Он не преувеличивал, в 80-е году прошлого века в военной промышленности было занято 13 миллионов человек, то есть 4,4% всего населения СССР. В среднем производство одной ядерной ракеты занимало всего лишь семь часов, в наиболее ударные времена удавалось производить 2 тысячи танков в год.

Гигантский военно-промышленный комплекс требовал огромной финансовой поддержки. В советское время оборонный бюджет мог доходить до четверти ВВП страны. Из-за резкого сокращения военных расходов после распада СССР уменьшилось количество закупаемого вооружения. В 1996 году было куплено всего пять танков. Но даже для производства такого ничтожно малого количества понадобилось задействовать огромное число заводов, а предприятия военной промышленности не могут существовать исключительно за счет правительственных заказов.

Поэтому спекуляция заводским оборудованием для рабочих и оружием и боеприпасами для военных стала обычным делом.

Российское правительство пытается помочь предприятиям военной промышленности выжить, превращая их в гражданские учреждения. Однако легкая промышленность в этой стране всегда была технологически слаба, поэтому оборудование, вроде холодильников и стиральных машин, произведенных военными предприятиями, не отличаются ни внешними характеристиками, ни качеством и совершенно не пользуются спросом.

Воспользовавшись приватизацией, бывшие руководители государственных предприятий начали свободно присваивать и распродавать государственное имущество. Российское правительство придумывало разные способы, как спасти предприятия военной промышленности, но, к сожалению, все их действия получали противоположные результаты, и заводы закрывались один за другим.

Но самое страшное происходит с научно-исследовательскими кадрами. Некоторую часть профессионального технического персонала при помощи денег переманили за рубеж. Молодежь не хочет работать в военной промышленности, которая так привлекала старшее поколение. Уменьшается количество квалифицированных инженеров и рабочих. Это объясняет, почему авианосец загорелся во время ремонта, а ранее то же самое произошло и с подлодкой. Ничего не поделать, не хватает квалификации!

В настоящее время не видно путей преодоления разрушительной тенденции, которая наблюдается в сфере российского вооружения и военной техники. Несмотря на то, что ситуация зависит от людских и денежных ресурсов, она вовсе не ограничивается этими двумя факторами.