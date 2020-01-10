Без шансов: самолеты Ирана, такие как МиГ-29, будут быстро сбиты F-22 и F-35

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Самые новые иранские боевые самолеты МиГ-29 были закуплены почти три десятка лет назад. Ценой неимоверных усилий местных специалистов эта техника способна подниматься в небо, но, к сожалению, ей будет проблематично на равных противостоять современной технике США, такой как F-22 или F-35. У них устарело все: локаторы, ракетное вооружение, средства защиты.

Поэтому при ведении интенсивных боевых действий иранские "двадцать девятые" понесут большие потери, и, трудно сказать, сколько МиГов из трех с половиной десятков вообще смогут уцелеть.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Самолеты других моделей - еще более старые: это F-14, F-4, и F-5 американского производства.

Выпускающиеся в небольших количествах Saegheh являются лишь развитием F-5 и в них нет ничего принципиально нового.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Иран достиг внушительных успехов в развитии ракетных технологий. В то же время развитие авиации из-за жестких санкций практически остановилось, а это чревато большими проблемами в случае развития самых пессимистических сценариев.