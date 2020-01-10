Войти
Вестник Мордовии

Без шансов: самолеты Ирана, такие как МиГ-29, будут быстро сбиты F-22 и F-35

613
0
-1

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Самые новые иранские боевые самолеты МиГ-29 были закуплены почти три десятка лет назад. Ценой неимоверных усилий местных специалистов эта техника способна подниматься в небо, но, к сожалению, ей будет проблематично на равных противостоять современной технике США, такой как F-22 или F-35. У них устарело все: локаторы, ракетное вооружение, средства защиты.

Поэтому при ведении интенсивных боевых действий иранские "двадцать девятые" понесут большие потери, и, трудно сказать, сколько МиГов из трех с половиной десятков вообще смогут уцелеть.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Самолеты других моделей - еще более старые: это F-14, F-4, и F-5 американского производства.

Выпускающиеся в небольших количествах Saegheh являются лишь развитием F-5 и в них нет ничего принципиально нового.

Источник изображения: Фото: imp-navigator.livejournal.com

Иран достиг внушительных успехов в развитии ракетных технологий. В то же время развитие авиации из-за жестких санкций практически остановилось, а это чревато большими проблемами в случае развития самых пессимистических сценариев.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
США
Продукция
F-22
F-35
F-4
F-5
МиГ-29
Похожие новости
30.07.2018
Ягодки опять: почему самолеты холодной войны всё еще в ходу
28.02.2017
Евгений Федосов о перспективах боевой авиации
06.07.2016
США не дают Ирану "расправить крылья": разговор на языке санкций продолжен
13.10.2014
Хотим современный истребитель. И подешевле!
03.03.2011
Независимости ради
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 10.01 16:08
  • 112
Китай построит седьмой авианосец
  • 10.01 15:53
  • 2
Какими вооружениями пополнятся ВС РФ в 2020 году: предварительный список
  • 10.01 15:31
  • 4
NetEase (Китай): авианосец загорелся, бомбардировщик упал – российская военная техника гибнет?
  • 10.01 15:18
  • 4
Путин поручил довести долю современного вооружения в ВМФ до 70%
  • 10.01 15:07
  • 7
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 10.01 15:06
  • 13
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 10.01 14:58
  • 4
Накроет всех
  • 10.01 14:10
  • 37
Сценарии и фото/видео успешных атак выводящих из строя от авианосца до эсминца. Мины на пути следования в проливах и иные.
  • 10.01 13:56
  • 2
Через трение к звездам: новая технология сварки сделает ракеты легче
  • 10.01 13:51
  • 1
ВС РФ оснащаются инновационными видами оружия, основанными на новых физических принципах
  • 10.01 11:32
  • 1
Военная прокуратура потребовала срок для обвиненного в мошенничестве генерала
  • 10.01 11:32
  • 52
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 10.01 10:45
  • 1
Эвакуация советской промышленности в 1941 году
  • 10.01 08:04
  • 98
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 10.01 01:04
  • 6
Как русские конструкторы создали авиацию США