Версия теракта не исключается – авиакатастрофа в Иране

Посольство Украины в Иране убрало из первоначального текста заявления о причинах авиакатастрофы пассажирского лайнера под Тегераном слова о возможной аварии двигателя воздушного судна.

Об этом сообщает украинское издание Цензор.нет, пишет Eadaily. Также исчезло указание на то, что версия теракта исключается.

«Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией. Любые заявления о причинах аварии до решения комиссии не носят официального характера», - говорится в измененном сообщении.

Ранее оно звучало так: «По предварительной информации, самолёт МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается».

Напомним, Boeing авиакомпании «Международные авиалинии Украины», который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился утром в среду через две минуты после взлёта из тегеранского аэропорта имени имама Хомейни. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. По данным украинского МИД, среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, 4 - Афганистана, по три - Германии и Великобритании.

Согласно иранским СМИ, причиной катастрофы Boeing 737-800 стало возгорание двигателя, вызванное техническими неполадками.