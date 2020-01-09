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Интерфакс-АВН

Трамп после ударов Ирана настроен оптимистично, рассчитывает на переговоры с Тегераном - сенатор

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Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игру
Предложение Трампа отказаться от ядерного оружия говорит о том, что президент США лукавит, либо играет в какую-то непонятную игру.
Источник изображения: Carlos Barria/Reuters

Вашингтон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по иракским базам звонил ряду конгрессменов и говорил об оптимистичных ожиданиях в отношении перспектив переговоров с Тегераном, сообщает CNN со ссылкой на сенатора-республиканца Джеймса Инхофа.

В частности, уточняет телеканал, Трамп звонил Инхофу.

"Президент был в приподнятом настроении, сказал Инхоф (журналистам - ИФ), и полагает, что ограниченные удары, осуществленные прошлой ночью, распахнут двери для более масштабных переговоров", - передал CNN.

"Это откроет путь для переговоров с Ираном", - цитирует телеканал слова сенатора.

Ранее стало известно, что Трамп намерен сделать заявление по Ирану в 11 часов утра по вашингтонскому времени (19:00 мск).

Ожидается, что Трамп расскажет о том, как он намерен отреагировать на иранские ракетные удары по военным объектам в Ираке, на которых находятся американские военные.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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