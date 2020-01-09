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Интерфакс-АВН

Глава ливийского ПНС Саррадж и фельдмаршал Хафтар оказались в Риме - газета

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Халифа Хафтар
Халифа Хафтар.
Источник изображения: vpk-news.ru

Рим. 8 января. ИНТЕРФАКС - Глава правительства национального согласия Ливии Файез Саррадж и противостоящий ему командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар в среду находятся в Риме для переговоров с итальянским премьером Джузеппе Конте, сообщает газета "Репубблика".

Конте в настоящее время проводит консультации с Хафтаром, ориентировочно в 20:30 мск у главы итальянского правительства запланированы переговоры с Сарраджем. Итальянская сторона надеется, что переговоры позволят придать импульс дипломатическому урегулированию ливийского кризиса.

"Репубблика" отмечает, что в последние часы над урегулированием ливийского конфликта активно работает глава МИД Италии Луиджи Ди Майо. В среду он обсудил проблему Ливии в Брюсселе. Во вторник вечером министр побывал в Турции, где также поднял эту тему.

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Страны
Италия
Ливия
Турция
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