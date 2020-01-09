Войти
Интерфакс-АВН

Ирак находится под угрозой потери стабильности, это чувствительный момент для Турции - Эрдоган

78
0
0
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Источник изображения: Фото: REUTERS/Djordje Kojadinovic

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Для Турции не безразлично обострение ситуации в соседнем Ираке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности. Для нас иракские турки мирные, их благосостояние является для нас важным, как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, все население Ирака - это наши братья", - сказал Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток".

Он отметил, что для Турции это чувствительный момент, так как Ирак уже тридцать лет переживает конфликты и пытается сохранить территориальную целостность.

По словам президента, Турция прилагает усилия, чтобы помочь Ираку добиться стабильности и преодолеть раскол из-за террористических групп.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Турция
Персоны
Эрдоган Реджеп
Похожие новости
24.01.2018
Бондарев рассказал о возможных претендентах на покупку С-400
30.11.2016
Ограниченный имперский контингент
17.11.2016
Как Дональд Трамп снова сделает Россию великой на Ближнем Востоке (The Financial Times, Великобритания)
02.11.2015
Война в Сирии вышла за пределы страны ("Haaretz", Израиль)
13.08.2014
Наш ответ Вашингтону
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 01:30
  • 83
Китай построит седьмой авианосец
  • 09.01 01:27
  • 1
Русский десант
  • 09.01 01:22
  • 9
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 09.01 01:11
  • 1
Чтобы обогнать F-35, Су-57 нужно немногое. И похожее у нас уже делали
  • 09.01 00:45
  • 40
Путин поставил задачу: российское оружие должно быть лучшим в мире
  • 08.01 23:45
  • 10
"Придется переделывать": кто ответит за кривой телескоп
  • 08.01 23:22
  • 31
Борисов рассказал о невыполнении плана на 2019 год в космической сфере
  • 08.01 23:06
  • 2
13 вариантов мести: Иран подготовил ответ США
  • 08.01 22:52
  • 11
Автомат Калашникова XXI века
  • 08.01 22:25
  • 95
Десантники-штурмовики получили новейшие ПТРК "Корнет" с тепловизорами
  • 08.01 21:28
  • 4
«Дельфин» спешит на помощь: Северный флот получит корабль-спасатель
  • 08.01 21:16
  • 59
"Армате" добавили целей
  • 08.01 20:59
  • 74
Ответный удар Ирана по США нанесён. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран. Обновляеться.
  • 08.01 20:23
  • 1
В Кургане скончался всемирно известный конструктор БМП
  • 08.01 20:20
  • 1
Армия РФ получит роботизированные БМП и "Терминаторы"