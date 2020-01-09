Ирак находится под угрозой потери стабильности, это чувствительный момент для Турции - Эрдоган

Стамбул. 8 января. ИНТЕРФАКС - Для Турции не безразлично обострение ситуации в соседнем Ираке, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Наш сосед Ирак находится сейчас под угрозой потери стабильности. Для нас иракские турки мирные, их благосостояние является для нас важным, как и наших граждан. Арабы, турки, сунниты, шииты, все население Ирака - это наши братья", - сказал Эрдоган на церемонии официального открытия газопровода "Турецкий поток".

Он отметил, что для Турции это чувствительный момент, так как Ирак уже тридцать лет переживает конфликты и пытается сохранить территориальную целостность.

По словам президента, Турция прилагает усилия, чтобы помочь Ираку добиться стабильности и преодолеть раскол из-за террористических групп.