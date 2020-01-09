Джонсон: Ирану не следует повторять "безрассудные" атаки, необходимо стремиться к стабилизации ситуации

Лондон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Ирана более не предпринимать атак, аналогичных осуществленным в ночь на среду, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Ирану не следует повторять эти безрассудные и опасные атаки, но вместо этого он должен добиваться скорейшей деэскалации", - приводит BBC слова премьера, сказанные в среду во время общения с британскими депутатами.

"Мы, конечно же, осуждаем атаку на иракские военные базы, где находятся силы (антитеррористической - ИФ) коалиции", - добавил он.

В свою очередь в Минобороны Великобритании ранее сообщили, что пострадавших среди британских военнослужащих в результате обстрела Ираном нет.