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Интерфакс-АВН

Джонсон: Ирану не следует повторять "безрассудные" атаки, необходимо стремиться к стабилизации ситуации

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Борис Джонсон
Борис Джонсон.
Источник изображения: PA Images/ТАСС

Лондон. 8 января. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал власти Ирана более не предпринимать атак, аналогичных осуществленным в ночь на среду, сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

"Ирану не следует повторять эти безрассудные и опасные атаки, но вместо этого он должен добиваться скорейшей деэскалации", - приводит BBC слова премьера, сказанные в среду во время общения с британскими депутатами.

"Мы, конечно же, осуждаем атаку на иракские военные базы, где находятся силы (антитеррористической - ИФ) коалиции", - добавил он.

В свою очередь в Минобороны Великобритании ранее сообщили, что пострадавших среди британских военнослужащих в результате обстрела Ираном нет.

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Страны
Великобритания
Ирак
Иран
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