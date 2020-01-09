Иран предупредил Багдад об ударах по американским объектам - пресс-служба премьера Ирака

Багдад.8 января. ИНТЕРФАКС - Власти Ирака подтвердили, что Иран предупредил их о нанесении удара по американским объектам.

"Мы получили официальное устное сообщение от Исламской Республики Иран о том, что иранский ответ на убийство Касема Сулеймани начнется в ближайшее время ... ... и что удар будет ограничен позициями американской армии в Ираке без указания их местонахождения", - говорится в сообщении пресс-службы премьера Ирака Адиля Абдул-Махди в твиттере.

"До сих пор мы не получили сведений о потерях иракской стороны, и мы официально не получили информацию о потерях сил коалиции", -отметили в пресс-службе премьера Ирака.

Руководство страны "продолжит следить за развитием событий с начала атаки и до этого часа, и устанавливает необходимые внутренние и внешние контакты в попытке сдержать ситуацию и не вступать в открытую войну, Ирак и регион будут в числе первых жертв".

"Ирак отвергает любое нарушение своего суверенитета и агрессию на своей земле, правительство продолжает предпринимать усилия по предотвращению эскалации и уважения всего суверенитета Ирака", - говорится в заявлении.

В Багдаде призвали всех "проявлять сдержанность, соблюдать международное право, уважать иракское государство и решения его правительства и помогать сдерживать и преодолевать этот серьезный кризис, угрожающий Ираку, региону и миру разрушительной, всеобъемлющей войной".