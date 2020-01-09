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Интерфакс-АВН

Иран в ударах по иракским базам использовал ракеты малой дальности - министр обороны

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Иранская ракета земля-земля. Архивное фото
Иранская ракета земля-земля. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Ответ Ирана на дальнейшие действия США будет пропорциональным

Брюссель. 8 января. ИНТЕРФАКС - Иранские военные в операции против военных США в Ираке задействовали ракеты малой дальности, заявил в среду министр обороны Ирана Амир Хатами.

"Мы использовали ракеты малой дальности... я надеюсь, что это будет запоминающимся уроком для Америки", - приводят западные СМИ слова министра.

"Реакция Ирана на любые ответные действия США будет пропорциональной тому, что сделает Америка", - пояснил Хатами.

Также он заявил, что президент США Дональд Трамп своей политикой превратил нынешнюю американскую администрацию в "террористическое правительство".

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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