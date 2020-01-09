Военные Латвии покинут Ирак, если правительство этой страны поддержит резолюцию о выводе иностранных войск - премьер

Рига. 8 января. ИНТЕРФАКС/BNS - Если правительство Ирака не откажется от сделанного в свое время приглашения, латвийские военнослужащие продолжат обучение сил безопасности этой страны, сказал в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Он подчеркнул, что представители Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии находятся в Ираке по приглашению правительства этой страны принять участие в борьбе против "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация). Если эти условия, то есть высказанное Ираком приглашение, не изменятся, латвийские военнослужащие могли бы продолжать миссию. Если же правительство Ирака поддержит резолюцию парламента, в которой содержится призыв о выводе из страны солдат НАТО, Латвия Ирак покинет, сказал премьер.

Правительство Латвии на этой неделе планировало рассмотреть вопрос о продлении срока участия НВС в международной антитеррористической операции в Ираке, однако он был перенесен на следующую неделю, так как министр обороны Артис Пабрикс не находится в стране.

Обучением сил безопасности Ирака занимаются шесть латвийских инструкторов, но ранее допускалось, что Латвия может расширить свой контингент в Ираке.

Кариньш отметил, что правительству решение по этому вопросу придется принимать в ситуации, когда в Ираке растет напряженность.