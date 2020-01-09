Мы - неидеальны, но вполне демократичны, и нам нужно оружие – глава украинского МИД

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко посетовал на то, что Германия не поставляет оружие Украине.

Об этом глава украинского МИД заявил в интервью Bild.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что украинскому государству военную помощь оказывают несколько стран. В связи с чем, Пристайко отметил, что Германия является одним из «мощных экспортеров» оружия на мировом уровне и украинское государство также нуждается в этом вооружении.

«Но каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент из-за не очевидных, и вероятно политических мотивов», - цитирует Регнум Пристайко.

Также глава украинского МИД выразил надежду, что в будущем будут перемены. Он также попросил проанализировать, куда ФРГ экспортирует вооружение. «Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться», - подчеркнул он, отметив, что нельзя это не учитывать.