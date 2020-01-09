КСИР предупредил американских союзников об опасности поддержки США в случае ударов по Ирану

Дубай. 8 января. ИНТЕРФАКС - Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что любые страны, которые окажут США поддержку в случае атак против Ирана, станут объектами иранских ударов.

"Все страны-союзники Соединенных Штатов, на территориях которых размещены базы государства-террориста, все территории, которые станут базами для враждебных агрессивных действий против Исламской Республики Иран в любой форме, станут нашими целями", - цитирует заявление КСИР иранское информагентство FARS.

В сообщении говорится, что КСИР также призвал американский народ оказать давление на Белый дом и добиться вывода американских войск из региона, чтобы избежать дальнейшего ущерба и "не позволить американским правителям жертвовать жизнями своих военных из-за растущей ненависти".

Иран предупредил, что если Вашингтон предпримет какие-либо действия в ответ на ракетные удары по американским военным базам в Ираке, осуществленные в ночь на среду, то "он столкнется с еще более болезненными и разрушительными ударами".

КСИР сообщил в ночь на среду, что по американским венным базам в Ираке были нанесены ракетные удары, акция, названная "Мученик Сулеймани", была осуществлена в ответ на гибель 3 января в Ираке иранского военачальника Касема Сулеймани в результате спецоперации американских военных.

Помощник главы Пентагона Джонатан Хоффман подтвердил, что в ночь на среду Иран осуществил ракетные удары по военным базам США в Ираке.

Он отметил, что "около 17:30 (23:30 мск вторника) Иран осуществил пуск более 10 баллистических ракет по военным базам США и коалиции в Ираке".

Он отметил, что "совершенно очевидно, что пуск ракет был осуществлен с территории Ирана".