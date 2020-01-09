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Интерфакс-АВН

Масштабное военное учение пройдет под Оренбургом летом 2020 года - ЦВО

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Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Самара. 8 января. ИНТЕРФАКС - Масштабное учение 2-й гвардейской общевойсковой армии с привлечением двух мотострелковых бригад пройдет под Оренбургом летом 2020 года, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

"В августе 2020 года 2-я гвардейская общевойсковая армия проведет в Оренбургской области крупное учение с привлечением двух мотострелковых бригад", - сообщил командующий оперативного объединения генерал-майор Андрей Колотовкин, чьи слова привели в пресс-службе округа.

Генерал отметил, что боевая учеба будет проходить на основе полученного опыта во время стратегического командно-штабного учения "Центр-2019".

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