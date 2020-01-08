США готовят вьетнамский сценарий - бомбардировщики В-52 все ближе к Ирану

Командование вооруженных сил США направило свои стратегические бомбардировщики В-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане.

Решение о переброске стратегических бомбардировщиков принято на фоне эскалации напряженности между Ираном и США, возникшей после того, как президент Соединенных Штатов приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне не отрицают, что стратегические бомбардировщики В-52 действительно были направлены поближе к Исламской Республике Иран.

Источник в американском военном ведомстве подтвердил, что эти боевые самолеты могут быть использованы против Ирана, однако четкого приказа на этот счет пока не поступало.