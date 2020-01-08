Войти
Военно-промышленный курьер

США готовят вьетнамский сценарий - бомбардировщики В-52 все ближе к Ирану

281
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Командование вооруженных сил США направило свои стратегические бомбардировщики В-52 с авиабазы в Луизиане на остров Диего-Гарсия, который находится в Индийском океане.

Решение о переброске стратегических бомбардировщиков принято на фоне эскалации напряженности между Ираном и США, возникшей после того, как президент Соединенных Штатов приказал убить иранского генерал-майора Касема Сулеймани, командующего спецподразделением «Кудс» Корпуса стражей исламской революции.

В Пентагоне не отрицают, что стратегические бомбардировщики В-52 действительно были направлены поближе к Исламской Республике Иран.

Источник в американском военном ведомстве подтвердил, что эти боевые самолеты могут быть использованы против Ирана, однако четкого приказа на этот счет пока не поступало.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Индия
Иран
США
Похожие новости
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
05.09.2017
Почему "летающие танки" России самые продаваемые в мире
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
17.09.2012
Распространение нераспространения
18.02.2010
Мюнхен-2010: меняющийся ландшафт безопасности
26.10.2009
"Росатом" представил во Вьетнаме новейшие российские технологии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 08.01 06:45
  • 105
Российские "ракетные поезда" могут стать ответом на выход США из ДРСМД
  • 08.01 04:31
  • 131
ВМФ России необходимы как минимум 10 фрегатов проекта 22350
  • 08.01 03:15
  • 52
США убили в Багдаде ряд высокопоставленных Иранских военных. Смерть Сулеймани может быть прологом к большой войне США и арабских стран.
  • 08.01 03:07
  • 5
Америка будет и дальше вести отстрел неугодных политиков – МИД США
  • 08.01 02:21
  • 1
Невидимый страж: в США рассказали о российском охотнике за стелсами
  • 08.01 01:21
  • 1
Франция закупает снайперские винтовки FN Herstal SCAR-H PR и пистолеты Glock 17 G5
  • 08.01 01:07
  • 1
The Washington Times (США): российская шумиха по поводу гиперзвука, возможно, лишена реального основания
  • 07.01 23:22
  • 4
В США показали фото вертолёта MH-47G Chinook с лазерной системой противодействия ракетам
  • 07.01 18:18
  • 8
В Минобороны назвали сроки серийных поставок системы С-500
  • 07.01 16:38
  • 5
"Видимо, с колен встали": как оплачивают оборону Россия и США
  • 07.01 16:18
  • 8
В правительстве прокомментировали идею верификации комментаторов в Интернет-СМИ
  • 07.01 15:55
  • 6
Российскую морскую пехоту назвали одной из лучших в мире
  • 07.01 13:50
  • 1
Российское самолетостроение завалили пиаром
  • 07.01 13:13
  • 1
Опытный образец Ил-114-300 показали в новой ливрее
  • 07.01 12:39
  • 6
Вертолеты Ка-52 на египетском универсальном десантном корабле типа Mistral