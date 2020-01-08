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Интерфакс-АВН

Угрозы Трампа Ирану возымеют обратный эффект - Зариф

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Мохаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Ирана Джавад Зариф во вторник в интервью CNN заявил, что угрозы президента США Дональда Трампа в адрес иранцев их не напугают.

"Президент Трамп, после того, как он вчера увидел толпы, должен перестать угрожать этим людям, которых его угрозы только приведут в ярость. Его угрозы не испугают нас", - сказал он.

"Война была начата давно Соединенными Штатами. Соединенные Штаты уничтожили стабильность в этом регионе. Соединенные Штаты подорвали безопасности в этом регионе", - подчеркнул Зариф.

В пятницу минувшей недели стало известно о гибели в Багдаде командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса. Операция по их устранению была проведена в Ираке американскими военными по указанию Трампа.

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Страны
Ирак
Иран
США
Персоны
Трамп Дональд
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