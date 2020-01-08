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Независимое военное обозрение

Американские ВВС подняли одной волной 52 истребителя – бомбардировщика F-35A

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Истребители F-35A
Истребители F-35A.
Источник изображения: defensenews.com

Учения прошли на авиабазе «Хилл» в штате Юта, США в качестве демонстрации силы

По сообщениям, поступившим из-за океана, в понедельник были проведены учения двух авиационных полков(крыльев) - 338-го и 419-го, Военно-воздушных сил США, которые дислоцируются на военной базе «Хилл» (Hill), расположенной в американском штате Юта., информирует британское издание Mirror. В этих маневрах были задействованы многоцелевые истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35A с полным вооружением. Данный тип самолетов может взлетать только с сухопутной взлётно-посадочной полосы. Для их использования против Ирана придется сначала совершить дорогостоящую переброску на Ближний Восток. Впрочем, Вашингтон не скупится, когда речь идет о затратах на военные нужды. И издание Mirror, не забыло упомянуть, что каждый самолет F-35A, изготовленный по технологии «стелс»(strength), стоит 89,2 млн долл. и, следственно, в ходе вышеупомянутых учений одной волной поднялась в воздух техника общей стоимостью около 4,2 млрд долл.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Тегерану, что в случае мести за смерть генерала Сульймани американские ВВС нанесут мощные удары по 52 объектам, расположенным на территории Ирана.

«Мы готовы лететь, сражаться и победить», - такая запись появилась на страничке в Твитер 419-го авиаполка ВВС США сразу же после учений. И еще была приписка о том, что проведенная акция «раздвинула границы возможностей и показала высокий уровень подготовки пилотов в случае массированного боевого применения самолетов пятого поколения F-35A».

А в сообщении, поступившем от 388-го авиаполка США, содержится очень интересное откровение. Оказывается, данное учение планировалось уже на протяжение нескольких месяцев. Из чего можно сделать вывод, что США планомерно действует на Ближнем Востоке и уничтожение главы спецслужбы «Эль-Кудс» КСИР генерала Касема Сулеймани было задумано давно, более того – оно является лишь одним из эпизодов американского грандиозного замысла, направленного на освоение региона.

В сообщении от 388-го авиаполка также указывается, что кроме демонстрации способности F-35A действовать в составе крупных групп, были проверены: готовность наземных служб, квалификация пилотов и боевые возможности вооружения самолетов при уничтожении воздушных и наземных целей. Командир 388-го полка полковник Стивен Бехмер, комментируя результаты учений, несколько заносчиво заявил, что случившееся — это только начало в практике боевого применения F-35A, и что в перспективе данная техника будет применяться в любой точке земного шара, там, где это будет необходимо.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
США
Продукция
F-35A
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Военные учения
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