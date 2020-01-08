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Военно-промышленный курьер

Парламент Ирана приравнял Пентагон к террористам

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Источник изображения: vpk-news.ru

Иран признал Пентагон террористической организацией. За данное решение единогласно проголосовал иранский меджлис.

Также террористической организацией отныне Тегеран считает и американскую армию, уточняет ТАСС.

Голосование меджлиса состоялось после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани. Оно произошло 3 января в районе аэропорта в Багдаде.

Тегеран сразу после ликвидации Сулеймани пообещал Белому дому дать жесткий ответ и отомстить за убийство главы «аль-Кудс» (элитных сил специального назначения Корпуса стражей исламской революции).

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Страны
Ирак
Иран
США
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