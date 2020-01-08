Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией

Парламент Ирана единогласно принял законопроект, в котором Армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. Такое решение было принято после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом сообщает 7 января агентство Tasnim.

В одном из пунктов законопроекта отмечается, что руководство Ирана должно выделить силам специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) €200 млн из Фонда национального развития страны.

Ранее, 6 января, президент США Дональд Трамп пригрозил Ирану ударом по культурным объектам при атаке со стороны Исламской Республики. А глава Пентагона Марк Эспер рассказал, что в отношении Ирана Соединенные Штаты будут следовать «законам вооруженного конфликта».

3 января стало известно о гибели командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» иранского «Корпуса стражей исламской революции» (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате американского авиаудара по Багдаду.

В официальном заявлении Пентагона говорилось, что удар был нанесен по распоряжению президента США Дональда Трампа и носил оборонительный характер.

Тегеран пообещал отомстить за действия Вашингтона.