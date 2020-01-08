Китайский военный эксперт: США публично признали использование терроризма «для борьбы с терроризмом»

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В зарубежной экспертной среде продолжают комментировать действия США по устранению иранского генерала Касема Сулеймани. Напомним, что, согласно официальной трактовке Белого дома, генерал «Аль-Кудс» был устранён с целью «предотвращения террористических атак против американских граждан в Ираке и по всему Ближнему Востоку».

Свой комментарий такой американской трактовки даёт китайский военный эксперт Цзянь Чжанчжэн. По его словам, США своим ударом по автомобилю, в котором находились иранский генерал (Сулеймани) и командующий шиитским ополчением Ирака (аль-Мухандис), «публично признали, что они используют практику терроризма "для борьбы с терроризмом"».

По словам китайского военного эксперта, откровенные заявления властей США об Иране фактически как о террористическом государстве, «серьёзно разозлили Тегеран».

Цзянь Чжанчжэн:

Соединенные Штаты убили генерала Сулеймани, чем успешно зажгли пламя ненависти против самих себя. И это пламя продолжает распространяться.

Эксперт отмечает, что приказ Трампа о нанесении удара фактически привёл к созданию масштабной коалиции шиитов Ирана, Ирака, Сирии, Йемена, Ливана и Палестины.

Цзянь Чжанчжэн:

Даже если официальный Тегеран не примет никаких ответных мер против США, против американских военных, то за него это сделают многочисленные вооружённых группировки в этих (указаны выше) и других странах Ближнего Востока.