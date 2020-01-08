В Пентагоне подтвердили, что США пока не планируют вывод войск из Ирака

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - В Соединенных Штатах не принималось решения о выводе своего воинского контингента из Ирака после того, как этого потребовал иракский парламент, заявили министр обороны США Марк Эспер и директор Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

США пока не приняли решения о выводе своих сил из Ирака, заявил глава Пентагона журналистам.

"Никакого решения об уходе из Ирака не принято", - приводят его слова американские СМИ.

Ранее сообщалось, что командование возглавляемой США коалиции по борьбе против группировки ИГ (запрещена в РФ) письмом оповестило своих иракских визави о намерении в ближайшие дни провести передислокацию и, таким образом, подготовиться к выводу сил из Ирака.

"Я не знаю, что это за письмо, мы выясняем, откуда оно взялось. Однако решения об уходе из Ирака нет. Точка", - добавил Эспер.

Милли в свою очередь пояснил, что попавшее в распоряжение СМИ письмо о подготовке к выводу сил возглавляемой США коалиции из Ирака - это черновой вариант, который по ошибке был отправлен иракской стороне.

"Это письмо - черновой вариант. На нем не стояла подпись, и его не следовало публиковать. Текст неудачно сформулирован. В нем ошибочно говорится о выводе войск" - цитирует его CNN.

"Это просто ошибка. Это письмо не следовало отправлять", - добавил американский военачальник.

В минувшее воскресенье парламент Ирака проголосовал за то, чтобы призвать правительство страны добиваться ухода войск США и их союзников с иракской территории.

Багдад столкнется с небывалыми санкциями, если власти Ирака примут решение о выводе американских войск из страны, заявил в ответ на решение иракского парламента президент США Дональд Трамп.

"Если они займут враждебную и неприемлемую для нас позицию, то мы введем очень серьезные санкции", - сказал Трамп на борту президентского самолета, возвращаясь в Вашингтон из своей резиденции, где проводил отпуск.

При этом он отметил, что эти санкции будут значительно более жесткими, чем санкции против Ирана.