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Интерфакс-АВН

Помпео поблагодарил Эр-Рияд за поддержку США в противодействии Ирану - госдеп

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Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Hassan Ammar

Вашингтон. 7 января. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео на встрече в Вашингтоне с замминистра обороны Саудовской Аравии Халедом бен Сальманом выразил благодарность за поддержку позиции Вашингтона в отношениях с Тегераном.

"Госсекретарь поблагодарил заместителя министра за постоянную поддержку со стороны Саудовской Аравии, и за сотрудничество с Соединенными Штатами в противодействии угрозе, исходящей от иранского режима", - сообщила во вторник пресс-служба американского госдепартамента.

В сообщении говорится, что стороны обсудили недавнее решение президента США Дональда Трампа о "решительной акции оборонительного характера для защиты американского персонала за рубежом".

Помпео подчеркнул, что США "не стремятся к войне с Ираном и по-прежнему привержены деэскалации", а также поблагодарил заместителя министра за его "неустанные усилия по политическому урегулированию конфликта в Йемене".

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Страны
Иран
Йемен
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
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