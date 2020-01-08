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Интерфакс-АВН

Новый конфликт на Ближнем Востоке никому невыгоден, Иран должен воздержаться от провокаций - Столтенберг

Разделы: Авиация
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления на саммите НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Francisco Seco

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций.

"Все участники встречи выразили обеспокоенность в связи с дестабилизирующей деятельностью Ирана на Ближнем Востоке. В последнее время мы наблюдали эскалацию (действий) со стороны Ирана, в частности удары по саудовскому энергетическому объекту, также Иран сбил американский беспилотник", - заявил Столтенберг по итогам чрезвычайной встречи Североатлантического совета в понедельник в Брюсселе.

"Участники сегодняшней встречи выступили с призывом к сдерживанию и деэскалации, поскольку новый конфликт не выгоден никому, поэтому Иран должен воздерживаться от дальнейшего насилия и провокаций", - сказал он.

Генсек НАТО принял решение провести внеочередное заседание Североатлантического совета по обстановке в ближневосточном регионе в связи с событиями вокруг Ирака.

Как сообщалось, парламент Ирака рассмотрел 5 января вопрос и принял решение о выводе из страны американского воинского контингента и подразделений стран коалиции, воюющей против "Исламского государства" (запрещенной в РФ террористической группировки).

С призывом к такому решению выступил на заседании исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Адель Абдель Махди.

Он назвал вывод иностранных войск "наилучшим решением".

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