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Интерфакс-АВН

НАТО приостанавливает миссию по обучению иракских военных ради безопасности своего персонала - генсек

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Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7
Военнослужащий ВС Ирака с РПГ-7.
Источник изображения: rg.ru

Брюссель. 6 января. ИНТЕРФАКС - Союзники по НАТО на экстренном заседании Североатлантического совета поддержали миссию альянса в Ираке, но решили приостановить ее ради безопасности своих людей, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

"В любых наших действиях безопасность нашего персонала остается первостепенной. Поэтому мы решили временно приостановить на местах нашу деятельность по подготовке (иракских военнослужащих - ИФ), и мы принимаем все необходимые меры предосторожности, чтобы защитить наш личный состав", - сказал Столтенберг в понедельник на пресс-конференции после заседания внеочередного Совета НАТО на уровне постпредов стран альянса.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за развитием ситуации и продолжает тесное сотрудничество с иракскими властями.

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Страны
Ирак
Проекты
NATO
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