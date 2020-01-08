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Независимое военное обозрение

Американский генерал заявил о неспособности России победить террористов в Сирии – СМИ

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Военная полиция РФ в Сирии
Военная полиция РФ в Сирии.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Центральное командование США перебрасывает дополнительные войска и военную технику в провинцию Дейр-эз-Зор

Вашингтон наращивает свои силы в Ближневосточном регионе и в союзе с курдами планирует развернуть новую военную кампанию против «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация – запрещена в России). Это происходит на фоне неудачных усилий России по завершению войны в Сирии, сообщает израильское издание «ХАЭРЕЦ».

«У меня нет конечной даты» вывода американских войск из Сирии, заявил на пресс-конференции в субботу глава Центрального командования США генерал Кеннет МакКензи. Похоже, что решение Дональда Трампа о выводе американских войск из этой страны, принятое и озвученное в прошлом месяце, так и не будет исполнено.

В прошлую среду колонна американской военной техники, состоящая из трех танков, трех бронетранспортеров и автомобилей подразделения материально-технического обеспечения совершила марш по сирийской территории. Эта группа направлена на усиление американского военного контингента, насчитывающего около 1000 военнослужащих, что уже находился здесь.

По словам Маккензи, эти силы в сотрудничестве с курдскими ополченцами расширят свои действия против «Исламского государства» в провинции Дейр-эз-Зор. Кроме того, он заявил, что в отчетах американской разведки речь идет о перегруппировке сил «Исламского государства» в настоящий момент для проведения активных военных акций, и что турецкие и российские военные, действующие к востоку от реки Евфрат, находятся в неведении об этом или попросту не планирует предпринимать какие-либо контрмеры. Эту информацию, также, сообщает издание «ХАЭРЕЦ».

Данное объяснение причин передвижения американских войск противоречит заявлению Трампа о том, что Исламское государство побеждено, и что военные США завершили свою миссию в Сирии. Похоже, что сторонники усиления военного присутствия США в этой стране получили дополнительные возможности влияния на решение президента Трампа. Судя по всему, Вашингтон намерен отказаться от своего намерения вывести военных из Сирии, учитывая критику в Конгрессе, в том числе исходящую от республиканцев, которые были в ярости, когда американские силовики бросили своих курдских союзников на произвол судьбы. Возможно, и такое – президент Трамп заявил о выводе войск только лишь, чтобы успокоить пацифистов в своем окружении и в американском обществе, а на деле замысел был прямо противоположный. Если учесть, что американские генералы любят планировать на перспективу и предпочитают составлять свои планы кампаний в штабах, в дали от ТВД, можно предположить, что все акции, совершаемые военными США сейчас были предусмотрены еще до заявления о выводе, чтобы обосновать свое присутствие в Сирии.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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Страны
Израиль
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Трамп Дональд
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